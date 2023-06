Els propietaris de la botiga Motor Gas del carrer de la Pau de Manresa es van sorprendre quan en qüestió d'unes hores van veure com centenars d'abelles s'havien apropiat d'una de les seves motos exposades al carrer. Una abella reina va decidir amagar-se al manillar de la moto i centenars d'abelles la van seguir i protegir. Un dia després, encara hi són, tot i que no són agressives i no han picat a ningú.

Com cada dia, els propietaris de la botiga ahir van treure algunes de les seves motos al carrer per exposar-les. En només unes hores, el manillar d'una d'elles estava plena d'abelles i van ser incapaços de moure la moto. Davant d'aquesta situació, van trucar al 112 i a Agents Rurals, però van dir que no era competència seva. Així, la botiga ha hagut de contactar amb un apicultor que els ha dit que es tracta d'abelles viatgeres, que no són agressives i que només estan al mateix lloc entre un dia i una setmana. La Policia Local de Manresa sí que va col·locar senyalització per alertar que allà s'hi havia fet un niu d'abelles. Tot i això, l'apicultor recollirà les abelles perquè la botiga pugui tornar a guardar la moto amb normalitat. La imatge ha sorprès a veïns que passaven per davant i es preguntaven com podien haver arribat les abelles allà.