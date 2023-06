El mal temps persisteix a la Catalunya central. Protecció Civil ha activat en estat d'alerta el pla especial d’emergències per inundacions Inuncat per la previsió de xàfecs intensos fins a la tarda de divendres a gran part de Catalunya. A primera hora de la tarda les comarques centrals són unes de les mes afectades. Plou amb intensitat a Castellgalí on hi han caigut 100 l/m² i en alguns pots va acompanyada de calamarsa. A Manresa, on de moment hi ha hagut 30 l/m² la tempesta ha anat acompanyada de calamarsa.

⚠️‼️Pedregada a Manresa‼️⚠️

M'han passat aquests vídeos; cau pedra a Manresa i plou molt. pic.twitter.com/EnBegjSEWA — Meteo Bages🌩️ (@bages_meteo) 29 de junio de 2023 Incidències a les principals carreteres La C-55 presenta aturades i circulació lenta entre Manresa i Castellgalí a causa d'inundiacions, a més un accident ha obligat a tallar un carril al punt km 25-28 en sentit . La C-16 presenta el mateix problema entre Sant Vicenç de Castellet-Castellbell i el Vilar. La C-55, al seu pas per Castellgalí, ha estat la més afectada. Sobre les 16.30 h la carretera ha estat tallada per aquestes inundacions. L'aigua ha inundat la carretera i només camions, autobusos o vehicles alts s'atrevien a pasar. A les vores s'hi han acomulat cotxes que esperaven a que el cabal baixes per poder passar. La C-37 està tallada a Sant Salvador de Guardiola per un despreniment en sentit Igualda. Retenció a la C-37 a l'altura de Sant Salvador de Guardiola per una esllavissada sentit Igualada. pic.twitter.com/JwPoBwYjMF — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 29 de junio de 2023 A les 13.54 h un particular ha alertat d'un incendi de vegetació forestal a Castellfollit del Boix després de la caiguda d'un llamp a la zona. Els Bombers de la Generalitat hi han anat amb una dotació per extingir el foc, que ha cremat en baixa intensitat. Segueixen treballant amb línia d'aigua i eines manuals. Un particular ens alerta d'un incendi de vegetació forestal a Castellfollit del Boix (avís 13.54h) després de la caiguda d'un llamp a la zona. #Bomberscat ens hem activat amb 1🚒 per extingir el foc, que ha cremat en baixa intensitat. Treballem amb línia d'aigua i eines manuals pic.twitter.com/0KE39DwQJX — Bombers (@bomberscat) 29 de junio de 2023 La riera de castellet desbordada En el seu pas pel barri de la Farinera de Sant Vicenç de Castellet, la riera de castellet s'ha inundat i s'ha endut almenys un cotxe riu en avall. Fins al lloc s'hi han desplaçat dotacions de Bombers. Problemes a carrers de Manresa La tempesta ha provocat algunes petites inundacions i corrents d'aigua a Manresa. La intensitat de pluja ha estat forta i en algún moment ha anant acompanyada de calamarsa. Al pavelló del Pujolet l'aigua baixava amb ganes per les escales d'accés. A més, en alguns trams de la carretera Santpedor, en obres, els materials han caigut a terra invaint l'espai per vehicles i també per viantats.