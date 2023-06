Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 66 anys a Besalú que va ser localitzat envoltat de jocs sexuals.

Segons avança El PuntAvui i ha confirmat Diari de Girona, del mateix grup que Regió7, l’home estava penjat d’unes corretges des del sostre, despullat i envoltat d’objectes sexuals per estimular-se.

La troballa la van fer aquest dimecres després que el fill alertés la policia que no es podia comunicar amb el pare des de feia uns cinc dies.

Va ser un vigilant i un veí que es van trobar l'escenari amb l'home nu i penjat en un terrat de la casa del carrer Blanqueria. Arran dels fets, els Mossos es van traslladar a lloc i van activar la comitiva judicial.

Els policies apunten d'entrada a una mort accidental i que l'home s'ho hauria fet tot sol.

Amb tot, encara falta realitzar l'autòpsia que se li realitzarà a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Girona i d'entrada, tot apunta que hauria mort per asfíxia.

Aquest tipus de jocs sexuals no és el primer cop que acaben, si s'acaba confirmant, amb la mort d'algú. Els d'autoasfíxia són pràctiques perilloses que si bé busquen portar plaer, poden acabar amb finals no desitjats, com seria de confirmar-se aquest cas.