L'home que va protagonitzar la persecució policial ahir a Manresa i que va ser detingut després d'atropellar una agent dels Mossos i un motorista té antecedents per diferents tipus de delictes. El detingut, de 32 anys d'edat, ja havia estat arrestat abans per delictes contra la salut pública, per robatoris amb violència i també per estafa. Ahir, va fugir de la policia després de saltar-se un control al peatge de la C-16 situat al terme municipal de Castellbell i el Vilar. Portava un vehicle robat amb les matrícules també sostretes d'un altre vehicle.

Els fets van tenir lloc entre les 2 i les 3 de la tarda. Una unitat ARRO dels Mossos estava fent un control de trànsit rutinari a l'autopista C-16, a l'alçada de Castellbell i el Vilar, i va fer aturar un vehicle. El conductor no va fer cas a les indicacions dels agents i va continuar la marxa, fugint del control. Arran de la fuga, els Mossos van muntar un control al polígon dels Trullols pensant que el fugitiu sortiria de l'autopista per esquivar nous controls. I així ho va fer. El conductor del vehicle es va trobar trobat el control dels Trullols i també se'l va saltar atropellant una agent dels Mossos d'Esquadra, i va continuar amb la seva fugida. L'agent va quedar ferida (té una fractura en una cama i diverses contusions) i va estar traslladada a l'hospital de Manresa. Altres agents dels Mossos van perseguir el vehicle, que havia iniciat una fugida embogida per la ciutat. L'home que intentava escapar, aleshores es va dirigir cap al carrer Sant Blai i hi va entrar en contradirecció. Aquí va atropellar un motorista, que va quedar ferit menys greu, i va xocar frontalment amb un turisme, que circulava correctament. També va col·lisionar amb vehicles que estaven estacionats al carrer. El fugitiu, aleshores, va sortir del cotxe i va intentar escapar-se a peu. Els Mossos la van perseguir i encerclar, i finalment la van poder detenir. Va ser en aquest moment quan els agents van disparar trets a l'aire, amb l'intent de fer aturar aquesta persona i poder-la detenir. Fonts policials van indicar a aquest diari que els trets van ser a l'aire, mai contra la persona o el vehicle.