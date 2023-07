Després de més de set anys acusat d’estafar dones en diferents procediments judicials, Albert Cavallé, conegut com l’‘estafador de l’amor’, està més a prop que mai d’entrar a la presó. L’Audiència de Barcelona ha ordenat als Mossos d’Esquadra que el busquin, el detenguin i que ingressi a la presó, segons la interlocutòria amb data 28 de juny a què ha tingut accés Caso Abierto, el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica, grup al qual pertany Regió7.

Cavallé va ser condemnat el febrer passat a dos anys i tres mesos de presó per enganyar sis dones per quedar-se amb 68.500 euros, després que arribés a un acord amb la fiscalia i amb les denunciants, representades per l’advocat Diego González Blesa, que fa anys que demana que el barceloní entri a la presó per complir les seves condemnes. Com que totes les parts hi estaven d’acord, la sentència dictada pel tribunal és ferma, és a dir, no admet recurs en contra, per la qual cosa l’estafador havia d’ingressar voluntàriament al centre penitenciari que ell elegís, però no s’ha presentat en cap.

ADVOCAT O CIRURGIÀ

Per això, «la Sala acorda ordenar la cerca, detenció i ingrés a presó del penat per complir la pena que li va ser imposada» i «acorda que es lliurin les ordres a l’arxiu general de requisitòries dels Mossos d’Esquadra pel conducte més urgent, perquè procedeixin a difondre-les per tot l’àmbit nacional i perquè es cursin les ordres pertinents per a la seva detenció i posada a disposició d’aquesta secció 8a de l’Audiència Provincial de Barcelona».

En l’últim judici en què va ser condemnat, Cavallé va reconèixer que utilitzava aplicacions com Tinder i Badoo fent-se passar per advocat, inversor, cirurgià o fill dels amos milionaris d’una reconeguda clínica de Barcelona per fingir «solvència econòmica» i entaular una relació amb les seves víctimes a fi d’estafar-les. Entre els seus enganys, va afirmar treballar i tenir els comptes a Panamà, amb la qual cosa va aconseguir que una de les dones li donés 49.000 euros en efectiu en diverses entregues.

CLÍNICA PLANAS

«El vaig conèixer el maig del 2017 a Badoo. Es va presentar com un prestigiós cirurgià, fill del propietari de la clínica Planas de Barcelona, de cirurgia estètica. Em va dir que tenia comptes a Panamà i feia molts viatges a aquest país». Amb aquest perfil, «per aparentar solvència», l’anomenat ‘estafador de l’amor’ va aconseguir convèncer una noia catalana, amb la qual «va iniciar una falsa relació sentimental, perquè li prestés 51.000 euros, segons l’escrit de la fiscalia.

Aquells mesos, els mitjans de comunicació informaven de l’escàndol d’‘els papers de Panamà’. Cavallé va persuadir la dona que ell era un dels afectats, va afirmar que «tenia una gran quantitat de diners bloquejada a Panamà» i necessitava efectiu.

«Per donar més credibilitat a la seva història», el jove li va ensenyar un ‘e-mail’ amb informació d’«un suposat vol privat» que faria al país centreamericà. Va prometre que li tornaria els diners quan li desbloquegessin els comptes i fins i tot va firmar un document reconeixent el deute amb ella.

PAPERS DE PANAMÀ

La mentida dels papers de Panamà va servir a l’estafador per aconseguir que una altra dona, que va conèixer el juny del 2017 i va convidar a passar unes nits a l’Hotel Barcelona Princess per aparentar solvència, li entregués 10.500 euros.

Alhora que estafava, presumptament, aquestes dues dones, Cavallé va fer el mateix amb una tercera noia a la qual va conèixer per la xarxa de contactes POF i a la qual va arrabassar 1.803,48 euros, afirma el Ministeri Públic. Davant aquesta altra víctima, ell va dir dir-se Albert Planas, tenir nacionalitat andorrana i ser «fill d’una família de milionaris», amos de la clínica estètica.

A ella, el jove català «li va fer creure que tenia gran quantitat de bitllets de 500 euros, però no podia canviar-los» i li va demanar mil euros. Quan la dona l’hi va donar, Cavallé «li va ensenyar una captura de pantalla de la suposada transferència que deia haver-li fet amb la devolució», però que mai va arribar a fer.

Tant l’acusació com el ministeri públic demanaven per a ell nou anys i deu mesos de presó per un delicte continuat d’estafa, un més de furt, apropiació indeguda i dos delictes d’obstrucció a la justícia. Finalment, va ser condemnat a dos anys i tres mesos.