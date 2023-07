El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) acusaran el detingut en la persecució policial de divendres a Manresa de temptativa d’homicidi i demanaran el seu ingrés a presó. Els dos sindicats ho han decidit arran de la fuga que va protagonitzar l'home amb un vehicle robat a Manresa i que va acabar amb una agent dels Mossos ferida greu i un motorista menys greu després de ser atropellats pel detingut.

En un comunicat, els sindicats recorden que el detingut va "generar el caos a la capital del Bages" i que "es va emportar per davant tot objecte, vehicle o persona que s’interposava en el seu camí arribant a lesionar també, altres ciutadans" generant moments d'alta tensió que, "de no ser per la professionalitat de l'actuació policia, podria haver acabat molt pitjor". Per aquest motiu asseguren que buscaran una condemna judicial exemplar que porti al seu responsable al seu ingrés provisional i al compliment de les màximes penes possibles.

L'home detingut, de 32 anys d'edat, tenia antecedents per delictes contra la salut pública, robatoris amb violència i estafes. A més, va fugir perquè conduïa un cotxe robat al qual també li havia canviat les matrícules possant-li dues que ja havien estat sostretes d'un altre vehicle. La persecució va començar després que es saltés un control al peatge de la c-16, a Castellbell i el Vilar. Al polígon dels Trullol va atropellar a l'agent dels Mossos d'Esquadra i al carrer Sant Blai va atropellar un motorista i va xicar frontalment amb un vehicle. Després va intentar fugir a peu, però va acabar sent detingut per agents policials.

Els sindicats també relacionen el que va passar a Manresa amb el que està passant a França. "Fets com els de Manresa han generat en la població una gran alarma social (amb una gran repercussió mediàtica) que no poden quedar impunes. Més quan s’està veient en altres països europeus com França, les conseqüències socials que provoquen fets de similars característiques, amb altres resultats fatídics de l’actuació policial", asseguren en el seu comunicat en què també demanen que es reconegui la professionalitat dels efectius policials del Bages que van participat en l'actuació per part de tota la societat i els partits polítics que la representen.