Un incendi a la cuina d'un habitatge de Sant Fruitós de Bages ha generat un ensurt aquest migdia. Els cossos d'emergència han rebut un avís a les 12.43 h que sortia fum d'un habitatge situat al número 50 del carrer Ramon i Cajal del municipi bagenc.

Els Bombers, que hi han destinat tres dotacions, han accedit a l'edifici i hanapagat l'incendi que afectava la campana extractora de la cuina. Tot i que el foc no s'ha escampat i no ha generat greus afectacions a l'habitatge, sí que hi havia molt fum en el seu interior. De fet, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès tres persones per inhalació de fum.