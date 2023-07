L'Audiència de Tarragona ha començat a jutjar aquest dimecres un home per intentar matar el seu veí després d'una discussió pel volum de la música quan es trobaven en el pati dels seus habitatges de Reus. Els fets es remunten al 5 de novembre de 2021. Llavors, l'acusat va disparar dues vegades contra la víctima sense èxit i, tot seguit, va propinar-li diverses ganivetades, segons recull l'escrit del ministeri fiscal. Fiscalia demana disset anys de presó pels delictes d'assassinat en grau de temptativa i tinença il·lícita d'armes. També sol·licita 2.150 euros de responsabilitat civil per lesions i danys morals. L'acusació particular eleva la pena a 26 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que la defensa reclama una sentència "justa".

El judici ha arrencat amb la declaració de l'acusat, el qual només ha respost a les preguntes del seu advocat. L'investigat ha reconegut que es va barallar amb la víctima i ha assegurat que va entrar a casa seva per agafar el ganivet i la pistola perquè tenia por del seu veí, segons ha explicat a l'ACN el seu lletrat. A més, el processat ha argumentat que el primer tret es va disparar després que ensopegués i que "mai va tenir la intenció de matar a ningú". Segons l'advocat de la defensa, l'acusat ha declarat que tots dos van acabar coberts de sang arran de la baralla i que l'arma es va encasquetar després del primer tret.

L'home, que va rebre les ganivetades i els trets per part de l'acusat, ha explicat que ell no tenia cap problema amb l'investigat, tot i que ha afirmat que la seva mare havia tingut alguna topada. El testimoni ha relatat que es van barallar i que va demanar ajuda a un home que passava pel carrer, el qual no coneixia. Ha detallat que van reduir l'investigat i que l'altre home va trucar al 112. "Jo estava damunt de l'acusat, la meva mare i l'home que em va ajudar estaven de peus quan van arribar els Mossos", ha manifestat el jove.

La mare de la víctima també ha declarat que l'acusat va disparar directament contra el seu fill i que li va posar la pistola al pit. "Estava en estat de xoc, el meu fill amb la mà li va apartar la pistola. Llavors, l'acusat li va propinar ganivetades, no li havia vist el ganivet, el vaig veure de cop", ha descrit. A més, ha dit que mentre el seu fill es defensava va donar cops a l'acusat: "Només veia sang del meu fill, volíem intentar parar-lo i que no ens apuntés més". També ha explicat que arran d'aquests fets tant ella com el seu fill han necessitat ajuda psicològica, per estrès posttraumàtic i angoixa, i que han hagut de canviar de domicili.

Pel que fa al tercer testimoni, ha explicat que sortia de treballar quan va sentir que un noi demana socors. "Vaig veure a través de la tanca un home amb una pistola, el jove em va demanar ajuda, com vam poder entre ell i jo li vam treure la pistola i el vam reduir, vaig trucar al 112", ha assenyalat. "Vaig veure que una persona encanonava a l'altre en una distància aproximadament d'un metre o metre i mig, no vaig sentir la detonació, els dos ja portaven sang", ha afegit. També ha declarat que no va veure si el ganivet es va trencar ni si la víctima li posava el ganivet al coll al processat.

En la vista d'aquest dimecres, també han declarat els agents dels Mossos d'Esquadra que van intervenir en l'actuació. Els testimonis han afirmat que quan van arribar es van trobar l'acusat a terra i que la víctima estava al seu damunt retenint-lo. Ambdós estaven plens de sangs arran de la baralla. Els agents han explicat que l'investigat es va posar més nerviós i agressiu quan li van denegar entrar al seu domicili perquè es volia rentar la cara que tenia plena de sang.

Així mateix, han indicat que l'home portava un moneder amb cartutxos de munició i que van trobar a terra el ganivet i l'arma. "Vaig trobar l'arma de foc a terra, vaig recollir-la i me la vaig emportar a una zona segura; vaig veure que estava encasquetada, el casquet encallat va evitar el segon tret", ha assegurat un dels policies.

Un altre dels testimonis ha explicat que van entrar dins del domicili perquè l'acusat els va demanar que alimentessin al seu gos abans d'endur-se'l detingut. Quan van entrar a l'habitatge, van trobar una escopeta de caça, una altra pistola i dotze cartutxos, els quals no tenien llicència. L'agent ha reconegut que van informar sobre les armes trobades a la instrucció i que se les van endur, tot i que no tenien l'ordre d'entrada i de registre del domicili.

Disset anys de presó

La fiscal demana una pena de presó de catorze anys pel delicte d'assassinat en grau de temptativa i tres més pel delicte de tinença il·lícita d'armes. També li prohibeix aproximar-se a la víctima a menys de 500 metres i de comunicar-s'hi durant el termini de setze anys. A més, sol·licita vuit anys de llibertat vigilada. Pel que fa a la responsabilitat civil, reclama 150 euros per les lesions i 2.000 més pels danys morals.

Per la seva banda, l'advocat de l'acusació particular demana 26 anys. En concret, sol·licita deu anys per a dos delictes d'assassinat en grau de temptativa i sis anys més per tres delictes de tinença il·lícita d'armes. Així mateix, reclama una indemnització de 500.000 euros per cada perjudicat – l'home agredit i la seva mare- al·legant que ambdós han patit trastorns d'estrès posttraumàtics i d'angoixa. En canvi, el lletrat de la defensa demana una sentència "justa", sense especificar les penes.