L'ONG per la defensa dels animals AnimaNaturalis porta a judici aquest dimecres una granja intensiva d'engreixament de porcs a Santa Maria d'Oló (Moianès) segons ha anunciat la mateixa ONG

AnimaNaturalis demanarà que s'apliqui la pena màxima, que segons el Codi Penal seria de 3 mesos i un dia a 1 any de presó i inhabilitació especial d'1 any i 1 dia a 3 anys per a l'exercici de la professió.

El judici serà dimecres 5 de juliol al Jutjat Penal nº1 de Manresa per uns fets que es remunten al mes de novembre del 2019.

Aquell mes, la Fundació Santuari Gaia va rebre una alerta per part d'una veïna que va veure una truja fora d'una nau d'una granja intensiva d'engreix, a Santa Maria d'Oló. La truja no podia caminar i estava en molt mal estat.

El Santuari Gaia i la Reserva Wild Forest es van desplaçar al lloc per atendre l'animal i van comprovar que la nau estava completament buida perquè el dia anterior s'havien endut en un camió tots els porcs a l'escorxador.

Van portar la truja a una clínica veterinària, on van comprovar que tenia una fractura en una vèrtebra lumbar antiga, els veterinaris van aconseguir que la vèrtebra soldés i que l'animal recuperés a poc a poc la mobilitat.

AnimaNaturalis va portar el cas davant dels tribunals per denunciar el propietari de l'explotació per un presumpte delicte de maltractament animal, segons l'article 337 del Codi penal.

