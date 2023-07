La pitó rescatada a Barcelona esdevé un animal únic al centre de recuperació d'amfibis i rèptils de Masquefa

El Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), situat a Masquefa, té un animal nou des de fa unes setmanes que s'ha convertit en un dels principals atractius dels visitants de l'equipament. Es tracta de la pitó reticulada que va ser rescatada a finals de juny al barri de Les Corts de Barcelona, quan va ser trobada a sobre d'un arbre. La seva arribada al centre l'ha convertit en un animal únic en l'equipament anoienc, que és referent a Espanya per la seva especialització en la recuperació d'amfibis i rèptils.

La serp, anomenada Anníbal per l'Associació Protectora d'Animals Exòtics de Catalunya (APAEC), va ser trobada el 18 de juny al barri de les Corts i ja està exposada en un gran terrari a les instal·lacions de Masquefa. Es tracta d'una variant de la pitó reticulada més petita i amb colors més vius. Això es deu a que les seves generacions anteriors ja havien estat criades en captivitat i ha fet que hagi perdut característiques pròpies de la seva espècie en estat salvatge. No és un animal perillós perquè no té verí i ha estat criada en captivitat de manera que no té l'instint de matar. Sí que pot fer alguna mossegada sí se sent amenaçada, però no comporta cap perill per l'èsser humà. Aquest exemplar medeix 3,60 metres.

Durant els seus primers dies al centre ha rebut tractament antibiòtic per una infecció a la boca i ara ja s'ha introduit al terrari. De moment encara no ha menjat res ja que s'està aclimatant al lloc, però s'alimentarà de presa morta com per exemple rates o pollastre i conill que es pot comprar directament a un supermercat.

"És un animal que ha estat modificat a base de cria selectiva", apunta a Regió7 el director científic del centre, Albert Martínez. L'animal va arribar en menys de 24 hores al centre i llavors va començar el seu tractament. En la primera inspecció es va veure que tenia un principi d'infecció a la boca i que no tenia xip. Martínez explica que, tot i que el seu origen és desconegut, la principal hipòtesi és que se li escapès a algú per un balcó i anés a parar a l'arbre on va ser trobada. De fet, explica que aquesta serp pot moure's pels arbres sense necessitat de tocar el terra.

Tot i haver-se perdut, ningú l'ha reclamat. En aquest sentit el director científic del CRARC apunta que segurament algú tenia aquesta serp de forma irregular i que no l'ha reclamat ja que li podria caure una multa i tampoc la podria recuperar. Tenir aquests animals no és il·legal sempre que estiguin regulades i es compti amb el permís corresponent, tot i que sí que pot estar prohibit tenir aquest tipus d'animals a través de les ordenances municipals, com és el cas de Barcelona. Tot i això Martínez diu que encara es tenen animals d'aquest tipus de forma il·legal. "Es poden considerar mascotes, però no animals domèstics", afirma sobre la tinença d'animals exòtics. En aquest sentit explica que "el seu hàbitat segueix sent la natura, no un terrari ni el sofà de casa". Martínez també apunta que en els últims anys hi ha més informació disponible sobre aquest tipus d'animals i sobre les cures que necessiten, però malauradament continua havent gent que les acaba abandonant.

Ara Anníbal viu una nova vida al CRARC de Masquefa. Ho fa en un dels terraris més grans del centre on ja està exposada al públic que visita les instal·lacions juntament amb una tortuga que li fa companyia. Com la resta d'animals que es troben exposats, compleix una funció pedagògica per donar a entendre a infants i a adults que els amfibis i els rèptils no són animals domèstics. La serp no podrà tornar al seu medi natural perquè ha viscut sempre en captivitat i també per les dificultats que suposa repatriar-la a algun país del sud-est asiàtic, d'on és originària. "Només hem aconseguit repatriar animals dins d'Europa. Si repatriar un animal marroquí, que està al costat, ja costaria molt, doncs imagina't un animal asiàtic", diu Martínez. El centre anoienc sí que torna al medi natural milers d'exemplars d'espècies autòctones com per exemple les tortugues del mediterrani, entre altres.