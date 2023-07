La Generalitat està estudiant la possibilitat de sancionar l'empresa encarregada de les colònies a la masia de Brunyola (Selva), perquè no havia notificat l'activitat. Segons ha informat el Departament de Drets Socials, l'empresa va fer constar que farien un casal i, per tant, no es comptava que els menors es quedarien a dormir a la casa més de dues nits consecutives. Aquest dimecres quatre menors d'entre 8 i 12 anys van quedar ferits de diversa consideració -dos d'ells segueixen a l'hospital- quan un experiment que feien per simular l'explosió d'un volcà va provocar una deflagració. Ara els Mossos estan investigant què va passar i el Departament de Drets Socials també farà les seves indagacions. Les activitats de les colònies s'han suspès.

Des del Departament assenyalen que no notificar que es fan unes colònies es considera una falta greu i, per això, s'ha obert un expedient que pot acabar amb una sanció cap a l'empresa. Serà la Direcció General de Joventut qui obrirà un tràmit d'informació prèvia per valorar el que ha passat i, si procedeix, se sancionarà l'empresa. Per la seva banda, l'Ajuntament de Brunyola ha demanat que s'esperi a l'informe que aclarirà el que ha passat i ha deixat clar que la seva prioritat ha estat donar la "màxima atenció" als nens i nenes que participaven a l'activitat. El tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Brunyola, Roger Puigdevall, ha explicat que l'activitat s'ha suspès i que els nens ja estan amb les seves famílies. Puigdevall ha ressaltat que la casa comptava amb tots els permisos necessaris, malgrat que l'empresa no havia notificat l'activitat degudament. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses dotacions de Bombers, Mossos i Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets i possibles responsabilitats per l'explosió. Cal recordar que dos dels afectats ja han estat donats d'alta, un dels quals estava ingressat a l'hospital Josep Trueta de Girona i l'altre a la Vall d'Hebron. De fet, al centre de Barcelona encara queden ingressats els altres dos afectats en estat greu per cremades de diversa consideració. Els equips d'emergència van rebre l'avís pels volts de dos quarts de vuit del vespre i es van activar diverses dotacions dels Bombers, de Mossos d'Esquadra i diverses ambulàncies que van traslladar els quatre menors afectats a l'hospital.