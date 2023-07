Ensurt per un incendi agrícola a La Llacuna. Els Bombers han rebut un avís poc abans de 2/4 de 7 de la tarda que informava d'una columna de fum a la muntanya de Puig Castellar. Per extingir el foc, el cos ha activat sis dotacions terrestres i un helicòpter, però quan hi han arribat han vist que es tractava d'un incendi de baixa intensitat ja que el combustible estava humit. A les 19.56 h ja s'ha donat per extingit i, malgrat l'ensurt inicial, finalment només ha afectat una zona d'uns 10 metres quadrats.