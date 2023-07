L'exinstructor de karate berguedà del centre l'Esportiu Claret de Barcelona empresonat el 20 de maig de forma preventiva per presumptes abusos sexuals a una menor acumula nou denúncies per delictes d'aquest tipus, segons ha avançat 'El Periódico'. Dues d'elles, a més, són d'una etapa anterior: les han presentat exalumnes de l’escola de La Salle Gràcia, també de Barcelona, i es refereixen a delictes perpetrats a finals dels 80 i inicis dels 90.

L'home, nascut a Puig-reig fa 64 anys, ha impartit classes a menors en 11 centres diferents de la capital catalana durant 40 anys i ja va ser detingut per abusos sexuals el 1998. «És un depredador, probablement hi haurà moltes més víctimes», asseguren les dues víctimes de La Salle.

La darrera detenció, la del 18 de maig, l'ha dut a la presó de forma provisional. Un dia abans, ja se l'havia apartat del centre, des del moment quan es va presentar la denúncia.

Ara ha transcendit que acumula nou denúncies, tres de les quals haurien prescrit. Totes les presumptes víctimes eren menors en el moment dels fets i dues d'elles encara ho són.

«Em posava una tovallola al cap»

El Periódico ha entrevistat dues víctimes de l'home. Són dos exalumnes de l’escola de La Salle de Gràcia i els delictes dels quals van ser víctimes han prescrit. Tots dos pertanyen a generacions diferents i exigeixen anonimat abans de fer públic el seu cas.

El primer exalumne va patir agressions sexuals durant diversos cursos. Van començar quan tenia 11 anys. Explica que per guanyar-se la seva confiança, el mestre li remarcava les qualitats que tenia per al karate i que el va premiar amb tres canvis de cinturó el primer any.

«Després, em va dir que podia ajudar-lo a fer classes als més petits. Em va fer sentir especial. Em va proposar començar a utilitzar el seu vestidor i canviar-me amb ell». Va ser allà on van començar les agressions. «Em posava sempre una tovallola o una samarreta a la cara», recorda. «I em feia una fel·lació o em penetrava analment amb els dits», detalla. «Van ser anys molt durs, de molta confusió, de no entendre res», recorda.

«M’assegurava que eren coses que feia tothom i em demanava que no ho expliqués», remarca. «Mai vaig dir res, a ningú. No vull que els meus pares s’assabentin ara del que va passar llavors», prega.

El segon exalumne és una mica més gran que el primer, però va patir els abusos en paral·lel, a principis dels 90. «Em va convidar a entrenar amb ell al club Set i Mig. Per als de La Salle els del Set i Mig eren ídols. I que el meu mestre de karate volgués estar amb mi un dia festiu en aquest tatami em va omplir d’orgull», reconeix.

Va abusar sexualment del noi durant aquella trobada de dissabte. Després d’entrenar, li va proposar fer-li un massatge al vestidor per alliberar tensió a les cames, el va despullar i va acabar masturbant-lo. «No sabia què estava passant, em va portar molts anys comprendre-ho», assegura.

Investigació oberta

Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta. El cas està en mans del jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona.

Segons han apuntat fonts de la policia catalana, després de la detenció de l'exinstructor, membres de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat del cos van reunir-se amb la direcció del centre per analitzar la situació, i recordar als seus responsables els principals conselles de prevenció i seguretat. Alhora, van traslladar-los la necessitat que totes les víctimes denunciïn els fets.

La policia s’ha posat a disposició d'aquesta escola de karate i s’establirà “una línia de seguiment” per poder atendre i detectar nous casos.