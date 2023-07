Un home ha resultat ferit aquest migdia a Manresa després de patir un accident. Els fets han tingut lloc al voltant de 2/4 d'1 del migdia al Passeig del Riu, concretament a l'altura del semàfor que dona accés a la plaça de la Reforma. Per causes que es desconeixen, un turisme i una moto han xocat i el motorista ha quedat ferit. Una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha desplaçat al lloc dels fets per atendre al motorista, que es trobava a terra però conscient. La Policia Local de Manresa també ha actuat en l'incident i la circulació ha continuat amb normalitat.