Un nen d'uns tres anys d'edat ha mort en el municipi de Pontevedra d'O Porriño després de passar diverses hores oblidat a l'interior d'un vehicle estacionat en un aparcament de terra a Relva, a la parròquia de Torneiros, en un dia de sol i altes temperatures.

Un particular va donar la veu d'alarma al 112 a tocar de les cinc de la tarda sol·licitant assistència sanitària per a un nen que es trobava tancat a l'interior d'un vehicle. Els serveis mèdics desplaçats pel 061 només van poder confirmar la mort de l'infant en arribar al lloc dels fets. La Guàrdia Civil indica que, mancant autòpsia, la mort podria haver-se a causa d'un cop de calor, encara que s'ha obert una investigació per aclarir els fets.

Fonts consultades per Europa Press expliquen que pel que sembla, la mare del petit s'hauria despistat i es va dirigir al seu lloc de treball sense deixar el nen al centre on havien de cuidar-lo. Quan el pare va acudir a la tarda a buscar al petit al centre van saltar les alarmes.

L'Ajuntament d'O Porriño, d'on són veïns, ha traslladat el seu condol i ha posat a la disposició de la família els mitjans que puguin necessitar.