El 5 de gener de 2021 plovia a doll en Villacarrillo (Jaén) i el camp estava enfangat. Ibrahima Diouf, un jornaler senegalès de 32 anys, es va negar a recollir olives en aquestes condicions, va discutir amb el patró per al qual treballava i va decidir anar-se, li va avisar que marxava a Huelva a treballar per a un altre empresari. Va comprar un bitllet d'autobús, va cridar a un compatriota amb el qual anava a viure en la seva nova destinació i, abans de dirigir-se a l'estació, es va citar amb el seu cap perquè li pagués el mes de treball que li devia. Però Ibrahima mai es va pujar a aquest autobús. Després de quedar amb el seu patró, li ho va empassar la terra.

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i la Comandància de Jaén investiguen la desaparició del temporer com un crim i investiguen a l'empresari, Ginés Vicente, de 53 anys. Des del setembre passat, els agents han registrat la casa del patró, el seu garatge i altres de les seves propietats a la recerca del cadàver del jove africà. Ara, gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents han obtingut dues noves pistes que podrien llançar llum al que va ocórrer amb Ibrahima, segons ha pogut saber CAS OBERT, el canal de recerca i successos de Premsa Ibèrica.

Analitzen rajoles

La Guàrdia Civil compta amb testimoniatges que apunten al fet que el dia que va desaparèixer el jornaler els veïns van veure "un toll de sang" al carrer, molt prop d'on viu l'empresari. Aquests testimonis van descriure l'escena amb detall i van assenyalar als agents el lloc exacte. La seva declaració va portar, fa uns mesos, a l'Equip d'Inspeccions Oculars (ECIO) de la Benemèrita a desplaçar-se allí, van prendre mostres i fins i tot es van emportar diverses rajoles per a analitzar-les en el laboratori, explica a aquest mitjà un veí que va ser testimoni d'aquesta diligència.

D'altra banda, la col·laboració ciutadana també ha servit a la Guàrdia Civil per a obtenir una nova informació: una compra "sospitosa" que el cap de Ibrahima hauria realitzat aquell dia de Reis: diversos testimonis van veure a Ginés Vicente en un taller de subministraments i reparació de maquinària agrícola de Villacarrillo.

"Dues lones grans i resistents"

"En el taller es recorden perfectament del que va comprar", explica un altre veí que prefereix no donar el seu nom. "Es va emportar dues lones de les quals solen usar-se per a recollir les olives quan cauen de l'olivera, aquí les coneixem com 'mantillas'". El curiós, segons afegeix, és que just després de que es barallés amb el xaval que té empleat i aquest desaparegués, el dia de la cavalcada dels Reis d'Orient, que tots ho estàvem celebrant… aquest home anés a comprar dues lones grans i resistents".

Aquestes noves pistes sobre les quals els investigadors estan indagant arriben a penes dos mesos després que la Guàrdia Civil demanés col·laboració ciutadana per a resoldre el cas. En concret, van sol·licitar "fotos, vídeos i qualsevol material gràfic" gravats als carrers de la localitat entre el 5 i el 7 de gener d'aquell any, però van posar especial èmfasi en la Cavalcada de Reis que aquella tarda va recórrer el poble.

L'empresari és el principal sospitós per als investigadors, en ell s'han centrat totes les diligències de cerca aquests mesos. Sobretot després d'esbrinar que l'home té antecedents per explotar a un altre jove africà que va desaparèixer en 2013 mentre també treballava per a ell i després que tots dos discutissin per les seves condicions laborals. La família d'aquest altre treballador, un jove malià anomenat Tidiany Coulibaly, no ha tornat a saber d'ell.