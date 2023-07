Els Mossos d'Esquadra han detingut un lladre "molt actiu" a l'aeroport de Barcelona-El Prat responsable de diversos furts en els darrers mesos. El pispa, de 22 anys i amb una trentena d'antecedents a l'entorn aeroportuari, va ser enxampat el dissabte 1 de juliol passat després de robar tres rellotges d'alta gamma i diners en efectiu per valor de 245.000 euros.

El lladre va sostreure una maleta i una bossa de mà aprofitant un descuit de la víctima, que estava fent gestions de facturació a la Terminal 1 de l'aeroport Josep Tarradellas. Gràcies a l'avís d'altres viatgers que van veure el furt i que van donar una descripció acurada de l'autor, l'afectat va aconseguir detectar i retenir el presumpte lladre fins a l'arribada dels agents.

Furta a l'aeroport de Barcelona una maleta i una cartera amb contingut per valor de 240.000€. Uns testimonis veuen l'autor i ens avisen. Ens despleguem ràpidament per la zona i detenim el lladre amb el botí que retornem al seu propietari https://t.co/P8tRZEPIdc pic.twitter.com/JhvBXsKPBf — Mossos (@mossos) 8 de julio de 2023

Entre les pertinences sostretes hi havia tres rellotges d'alta gamma per valor de 240.000 euros, així com diners en efectiu. Amb la maleta i la bossa de mà furtades la quantitat dels objectes sostrets és de 245.000 euros. Després de les gestions policials dutes a terme els agents van retornar les pertinences al legítim propietari. El detingut va passar a disposició judicial el diumenge passat 2 de juliol.