Els Mossos recorden que només s’han de compartir dades en pàgines oficials

Els Mossos d’Esquadra donen alguns consells per saber si el missatge que ens arriba al nostre telèfon mòbil o al nostre correu electrònic és de fiar o no.

L’acció bàsica és comprovar-ho sempre amb l’entitat que us ha enviat el missatge. Els Mossos d’Esquadra recorden que si reps un missatge d’Hisenda dient que tens un pagament o que tens un cobrament pendent, cal anar a Hisenda i comprovar-ho. Si et diuen que t’han fet un moviment al banc i tens l’app del banc, cal connectar-se directament a l’aplicació oficial i no fer clic a l’enllaç que t’envien en el missatge. També recorden que no s’ha de tenir pressa per molt que un missatge t’ho requereixi perquè «els estafadors s’aprofiten del teu nerviosisme». « Cal pensar-ho amb el cap fred, analitzar-ho i a partir d’aquí ja veuràs quan hi ha una cosa que t’estan demanant que no és lògica o no es correspon amb res», recorda el caporal especialista dels Mossos d’Esquadra.

També recorden que no s’han de donar mai els codis de segon factor d’autentificació que envien els bancs quan es du a terme alguna operació bancària ja que recorden que els bancs mai et demanaran un d’aquests codis a través d’una plataforma que no sigui la oficial. De fet, el caporal dels Mossos apunta que els bancs mai envien missatges amb enllaços incorporats.

Per poder fer compres per internet amb seguretat, els Mossos recorden que cal fer-ho sempre en pàgines web conegudes i no fer-ho en pàgines on s’ha arribat a través d’enllaços poc fiables. Relacionat amb això i amb les inversions, recorden que no existeixen els beneficis miraculosos. «No et vendran un iPhone de 1.500 euros per 200. El més probable és que t’estafin», recorden. En aquest sentit apunten que en definitiva cal actuar amb lògica i amb sentit comú per evitar ser víctima d’estafa.