Mig matí d’un radiant dissabte de juliol, amb una platja del Fòrum plena de banyistes, alguns que prenien el sol a la sorra i d’altres que es refrescaven a l’aigua, com no podria ser de cap altra manera amb aquesta temperatura i a aquella hora. La típica escena de la Barcelona costanera quan el sol pica, en la qual, de sobte, un inesperat gir de guió ha convertit l’anodí espigó en el centre de totes les mirades i comentaris. La irrupció dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana a la sorra, primer, i a l’aigua, després, i un home alterat llançant pedres des de les roques cap als agents s’han convertit en l’únic que semblava passar en aquell moment a primera línia de mar.

L’escena, per poc habitual, ha despertat la curiositat de les centenars de persones que omplien la platja, i les versions de l’ocorregut –algunes ben rocambolesques– han corregut com la pólvora entre banyistes i curiosos, que han arribat a confondre l’home atrinxerat a l’espigó amb una persona que havia arribat al litoral barceloní en una pastera.

Atrinxerat a l’espigó

Què feia aquest home a l’espigó del Fòrum llançant pedres contra els agents que l’envoltaven després d’arribar al lloc en una barca de la Guàrdia Urbana? Fonts dels Mossos asseguren que es tracta d’una persona que ha intentat robar a una banyista i que, al ser vista per diversos testimonis –la platja estava a vessar– s’ha llençat a l’aigua, cap a l’espigó, amb l’objectiu d’escapar. Quan els Mossos d’Esquadra han arribat al lloc per detenir-lo, els ha llançat pedres, segons diversos testimonis i un portaveu dels agents.

Finalment, la policia ha detingut el presumpte lladre i se l’ha emportat del lloc. Allà s’han quedat la resta de banyistes i una història per explicar, a la qual cadascú ha afegit la salsa que li ha semblat. Alguns testimonis diuen que han vist un ganivet del qual la policia per ara no parla, tot i que la investigació està oberta.