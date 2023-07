Manresa va registrar quasi 800 ciberdelictes durant l’any passat

Les xifres de ciberdelinqüència acompanyen l’alerta que fan els cossos de seguretat sobre aquest tipus de delictes. De fet, a nivell estatal durant el 2022 hi va haver 375.506 delictes d’aquest tipus, un 23% més que l’any 2021 i un 75% més que el 2019, abans de la pandèmia, segons les dades del balanç anual del Ministeri d’Interior espanyol.

El confinament derivat de la pandèmia de la covid-19 també ha pogut tenir una afectació en l’augment d’aquest tipus de criminalitat. De fet, en tots els municipis analitzats es denota un important creixement si es compara el balanç del 2022 amb el del 2019. En el cas de Manresa, l’any passat les forces de seguretat van registrar un total de 791 ciberdelictes, gairebé un 50% més que tres anys enrere quan se’n van registrar 537. En el cas d’Igualada, l’augment en tres anys també va ser del voltant del 50%, i per primera vegada va arribar a superar els 400 delictes. A Catalunya, l’increment va ser del 52,9% entre el 2019 i el 2022.

Per lluitar contra aquest tipus de delictes, els Mossos d’Esquadra posaran en marxa una unitat de ciberseguretat i també una «comissaria virtual» que s’especialitzarà en combatre els criminals d’internet i ajudarà a apropar-se a la ciutadania des del punt de vista telemàtic . De fet, el Departament d’Interior, a través del Pla general de seguretat de Catalunya 2022-2025, va situar la ciberdelinqüència com una de les «amenaces prioritàries» per a la societat catalana juntament amb el mercat il·legal de la marihuana i l’escalfament global. Paral·lelament també es preveu incorporar l’increment de les plantilles encarregades de la lluita contra la ciberdelinqüència i la creació de la Regió Policial Virtual fruit de l’aprovació del nou decret d’estructura de Mossos d’Esquadra.

Més enllà de l’increment dels esforços policials a lluitar contra la ciberdelinqüència, l’àmbit privat també està apostant per la ciberseguretat a través de la formació de nous professionals. En aquest sentit, segons un informe de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, el nombre de llocs de treball en el sector de la ciberseguretat a Catalunya va augmentar un 15 % entre el 2021 i el 2022. No només s’aposta per perfils tècnics sinó també per professionals experts en l’àmbit social i jurídic, dos àmbits clau en la lluita contra els crims realitzats a través d’internet.