Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada van detenir ahir un home que va gairebé quadruplicar la taxa màxima permesa d'alcohol en aire aspirat donant un resultat de 0,93 mg/l. L'home, veí de Manresa, va ser detingut per un delicte contra la seguretat viària i un altre per desobediència als agents de l'autoritat, ja que va intentar agredir els policies després del control d'alcoholèmia.

Els fets van tenir lloc durant la tarda de dissabte. L'home va generar problemes al bar Baiben, de Sant Joan de Vilatorrada. Segons la Policia, anava begut i increpava la gent que es trobava a l'establiment, tant els treballadors com els clients. Per aquest motiu, una patrulla de la Policia Local i una dels Mossos d'Esquadra el van treure del bar. Després d'això, la Policia Local el va trobar conduint al municipi i va tornar a ser interceptat per la patrulla.

Quan els agents es disposaven a fer-li la prova d'alcoholèmia es va posar violent i els va amenaçar. Quan va donar resultat positiu, l'home va intentar agredir els agents i va acabar sent reduït i detingut. El vehicle va quedar immobilitzat i el detingut va passar a disposició judicial als jutjats de Manresa.

Paral·lelament, aquest dissabte a la tarda la Policia Local també va prestar servei en un accident de moto amb un ferit lleu al carrer Antonio Machado de Sant Joan de Vilatorrada.