Els Mossos d'Esquadra han desallotjat un local de Manresa aquesta matinada arran d'una inspecció en què van determinar que funcionava com a discoteca sense tenir la llicència corresponent i que no complia amb el límit d'aforament. Segons ha pogut saber Regió7, es tracta de La Pera Llimonera.

Aquesta matinada la Unitat Regional de Policia Administrativa ha inspeccionat el local, que compta amb llicència d'activitat de restaurant musical, però que estava funcionant com a discoteca sense tenir la llicència que pertoca. Els propietaris del local, però, asseguren que no pretenen treballar com a discoteca sinó que ho fan com a restaurant musical. En aquest sentit expliquen que compleixen amb l'horari establert, que no tenen pista de ball i que no cobren entrada per accedir-hi com sí que fan les discoteques. A més apunten que mai havien tingut cap problema en aquest sentit.

A més, durant la inspecció, duta a terme al voltant de les 2 de la matinada, els agents van comprovar que a l'interior hi havia comptabilitzades 360 persones quan l'aforament màxim del local és de 97. Per aquests motius, els Mossos d'Esquadra van considerar que hi havia en risc la seguretat de les persones i van ordenar la finalització de l'activitat i el desallotjament total del local, que es va dur a terme sense cap incident.

El propietari del local va quedar denunciat. L'establiment podrà reprendre la seva activitat com a restaurant musical, però no com a discoteca fins que no obtingui la llicència corresponent.

Dos locals sancionats en un mes

Fa tres setmanes els Mossos ja van denunciar una altra discoteca bagenca, en aquest cas per permetre l'accés a menors de 16 anys. La discoteca sancionada va ser Coco Village, que va deixar entrar 29 menors de 16 anys al local quan no estava permès.