Dos incendis pràcticament simultanis a l'Anoia van afectar dos zones d'hort a Igualada i Vilanova del Camí. El primer va tenir lloc a Igualada, concretament al carrer Alemanya. Els Bombers van rebre un avís poc després de 2/4 d'11 de la nit que informava d'un incendi a una zona d'arbustos i canyes a prop del camp de futbol. El foc també va cremar una barraca situada a una zona d'horts de la zona. Els Bombers hi van destinar 4 dotacions i avui, a les 8 del matí, s'ha donat per extingit. No hi ha hagut persones ni animals afectats.

També al voltant de 2/4 d'11, els Bombers van rebre un altre avís d'un incendi a Vilanova del Camí, al carrer Papa Joan XXIII. Hi van destinar 4 dotacions i el foc també s'ha donat per extingit aquest matí. El foc va cremar algunes barraques, segons han explicat fonts del cos.