Des del 15 de juny s’han registrat 11 ofegaments greus de menors en piscines de Catalunya, segons dades de Protecció Civil. Es tracta d’una tendència preocupant. Imma Solé, subdirectora de Coordinació i Prevenció d’Emergències, recorda que els pares no han de perdre de vista «ni un segon» els seus petits a la platja o a la piscina. «Ha de mantenir-se una vigilància activa, no n’hi ha prou amb controlar-los fent mirades cada pocs segons. Cal poder reaccionar de seguida», avisa.

Malgrat els onze accidents, alguns dels quals aguanten amb dificultat el qualificatiu d’‘ensurt’ atesa la gravetat dels ofegaments, cap dels nens implicats ha perdut la vida. L’últim mes les úniques persones que han mort en piscines han sigut dos adults: un home de 76 anys en una piscina de Ponts (Noguera) i un home de 54 anys en una piscina de Torrelles de Foix (Alt Penedès).

El 2022, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, el període que inclou la totalitat de la campanya estival per a Protecció Civil, van morir 13 persones ofegades en piscines. Només dues d’elles eren menors d’edat, un nen de 4 anys que va morir l’1 de juliol a Mora d’Ebre (Ribera d’Ebre) i una nena de 4 anys que van morir el 14 de juliol a Vallparadís, Terrassa. La resta de víctimes mortals van ser adults, molts dels quals d’edat avançada.

Els 11 ofegaments greus però no mortals de menors registrats fins al 8 de juliol a Catalunya, segons dades de Protecció Civil, han sigut en piscines de Sant Andreu de la Barca (17 de juny), Santa Coloma de Gramenet (22 de juny), Tortosa (22 de juny), Barcelona (22 de juny), Cornellà (28 de juny), Terrassa (28 de juny), Terrassa (30 de juny), Reus (1 de juliol), Figueres (5 de juliol), Reus (6 de juliol), Sabadell (6 de juliol).

Els ferits han sigut 7 nenes i 4 nens. El més petit té 2 anys i el més més gran, 11 anys. Cinc han resultat ferits menys greu, tres greus i dos de molt greus.

L’estiu del 2022 tampoc va ser bo quant a accidents relacionats amb l’aigua de piscines: es van produir 35 ofegaments greus però no mortals, 27 dels quals van ser de víctimes menors d’edat. Fins al 8 de juliol del 2022, 7 menors havien resultat ferits per ofegament, 4 menys que en l’actualitat.

A l’estiu del 2021, un any molt millor que el 2022, hi va haver 12 ofegaments greus però no mortals i només en la meitat d’aquests casos les víctimes van ser menors d’edat, és a dir, 6, un registre que han superat àmpliament en les tres primeres setmanes de l’estiu actual, amb 11.

El recompte de Protecció Civil comptabilitza tots els accidents que s’han produït en piscines municipals, d’hotels o càmpings i també particulars.