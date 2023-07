El sostre d'un edifici s'ha esfondrat aquest diumenge al matí a Igualada, al carrer Caritat. L'incident no ha provocat ferits, ja que a l'interior no hi havia ningú quan s'ha produït l'esfondrament, segons han comunicat fonts dels Bombers de la Generalitat. Quatre dotacions del cos han actuat en la incidència, que ha tingut lloc a 2/4 de 12 del matí.

Està previst que l'arquitecte municipal es desplaci fins a l'edifici afectat per valorar la situació. Treballem en l'esfondrament d'un sostre al C/Caritat d'Igualada (avís 11.30 h). No hi havia ningú a l'interior. Està previst que s'hi desplaci l'arquitecte municipal.



🚒 4 dotacions#bomberscat pic.twitter.com/qKx5k9lICW — Bombers (@bomberscat) 9 de julio de 2023