Ensurt per un incendi en un local a Sallent

Els Bombers de la Generalitat s'han mobilitzat aquest dimecres a primera hora del matí per apagar un incendi a Sallent. El foc s'ha produït a les 7 del matí en un local ubicat al carrer del Cós número 1. Dues dotacions del cos s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per efectuar les tasques d'extinció de l'incendi, causat per la incineració d'unes piles de fusta que es trobaven a l'interior de l'establiment comercial.

A causa de la incidència, els efectius han confinat els veïns de la segona i tercera planta de l'edifici afectat. Segons fonts del cos, el foc ha quedat ràpidament extingit i no s'ha lamentat cap afectació personal.