Un home es troba en estat crític després d'haver perseguit el lladre del seu telèfon mòbil al districte de Sant Martí de Barcelona. Els fets van tenir lloc la tarda de dimarts al carrer Ciutat de Granada quan l'autor del furt va sostreure un iPhone a un altre home i va fugir. La víctima va perseguir-lo amb el seu propi vehicle i quan el va interceptar va iniciar-se una baralla entre tots dos.

Com a conseqüència d'aquesta discussió, la víctima va resultar ferida de gravetat i va haver se ser traslladada a un centre sanitari on segueix en estat crític. En arribar al lloc del succés, els Mossos van comprovar que l'agressor havia fugit. La policia ha obert una investigació per esclarir els fets i localitzar-ne l'autor.