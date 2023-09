La justícia tailandesa acusa Daniel Sancho d'assassinar i posteriorment esquarterar Edwin Arrieta, delicte pel qual podria enfrontar-se a cadena perpètua o fins i tot a la pena de mort, vigent encara en el sistema penitenciari de Tailàndia. De moment, el xef roman des de fa aproximadament un mes a la presó de Koh Somui.

Al polèmic i sonat cas s'ha sumat ara un altre nom conegut: Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar i Borbó. Pel que sembla, i tal com ha avançat el periodisra Martín Bianchi al programa d' Avui per avui de la Cadena SER, Daniel Sancho hauria demanat ajuda al nét del rei Joan Carles I després d'assassinar Edwin Arrieta.

Tots dos joves tenien diversos amics en comú i se seguien mútuament en xarxes socials. Per aquest motiu, el fill de Rodolfo Sancho va dirigir-se a Froilán després de cometre l'assassinat i desmembrar el cirurgià plàstic colombià. "Va intentar moure el seu fils després de l'episodi de l'assassinat perquè l'ajudés d'alguna manera", han explicat al programa radifònic.

Com va reaccionar Froilán

El fill d'Elena de Borbó i Jaime Marichalar no es va plantejar en cap moment socórrer Daniel Sancho. Tot i compartir algunes amistats, Froilán no va voler ficar-se en embolics i fins i tot va deixar de seguir i va bloquejar Sancho a les xarxes socials.

Al programa La mirada crítica de Telecinco han concedit més detalls sobre el favor que l'assassí confés va demanar al germà de Victoria Federica. Tal com ha explicat el periodista Israel López, Sancho volia que el membre de la família reial utilitzés la seva influència bé per "ajudar-lo a abandonar Tailàndia després de cometre el crim" o bé per "facilitar-li una futura extradició al nostre país".