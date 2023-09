Ensurt al Pont de Vilomara per un incendi que s'hauria originat en una torre d'alte tensió del municipi i que hauria afectat massa forestal propera al nucli urbà. Els Bombers han rebut l'avís del possible incendi al voltant de les 19.50 h. Sembla que el foc s'hauria originat en una torre d'alta tensió i que hauria afectat també uns cables elèctrics del carrer Lleida. Posteriorment s'hauria estès cap a la zona forestal que queda al costat del nucli urbà, a l'est del municipi. L'afectació elèctrica ha deixat sense llum a 1.077 usuaris del municipi, segons ha indicat el batlle, Enric Campàs. A 2/4 d'11 s'ha restablert el servei.

Tot i la seva proximitat amb les cases habitades, no s'ha hagut de confinar a ningú. Els Bombers, que hi han destinat 6 dotacions, han pogut controlar el foc ràpidament malgrat la intensitat de les flames. A les 20.12 h la progressió de l'incendi ja havia quedat aturada i a les 20.19 h, el cos d'emergències ha donat l'incendi per extingit.