El nadó de 22 mesos ingressat a l' Hospital La Fe de València després d'ennuegar-se quan berenava en una guarderia de la ciutat ha mort finalment al centre sanitari, segons han informat fonts pròximes al cas.

L'incident va tenir lloc aquest dilluns a la tarda, segons va avançar Las Provincias. El CICU va rebre un avís cap a les 16.15 hores en què es comunicava que hi havia un nen convulsionant en una guarderia de la ciutat, per la qual cosa es va traslladar immediatament una unitat del SAMU. També hi va anar una patrulla de Policia Local després de ser requerida per la sala del 092.

Segons van manifestar des del centre educatiu, el menor es podia haver ennuegat mentre berenava, van concretar fonts policials.

L'equip mèdic del SAMU va realitzar la reanimació cardiopulmonar avançada al menor i altres tècniques de recuperació fins que van aconseguir estabilitzar-lo i va ser traslladat a l'Hospital La Fe, mentre que la Policia Local obria pas a l'ambulància per mantenir-lo estable. Tot i això, el menor finalment ha mort al centre hospitalari.