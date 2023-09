La fiscalia i l'acusació particular del Banc de Luxemburg han rebaixat aquest divendres la petició de pena per a l'extennista catalana Arantxa Sánchez Vicario pel delicte d'alçament de béns, per haver amagat patrimoni per no pagar un deute. L'extennista ha acceptat la rebaixa i s'ha compromès a seguir pagant poc a poc la resta del deute, uns 4,8 milions d'euros.

La defensa i les acusacions han acceptat la suspensió de l'ingrés a presó. En canvi per a l'exmarit d'Arantxa, Josep Santacana, la fiscalia manté la petició de quatre anys de presó.

Com va es va apuntar en la primera sessió del judici, l'extennista va confessar parcialment els fets, tot i que en va responsabilitzar el seu exmarit. Això ha fet que la fiscalia i l'acusació particular hagin modificat aquest divendres les seves conclusions provisionals i hagin inclòs les atenuants de confessió i reparació del dany, ja que ja ha pagat 1,8 milions d'euros de deute i s'ha compromès a seguir pagant la meitat del que ingressi en el futur fins a saldar el deute. També haurà de pagar 5.400 euros de multa.

Aquest divendres ha estat el torn de Santacana, que ha respost a les acusacions de la seva exdona. Ha explicat que quan es va casar amb Arantxa el 2008 la família Sánchez Vicario ja tenia un entramat d'empreses creat pel pare de l'extennista. Quan el 2009 Arantxa va tenir el seu primer fill, va voler posar-se al dia de la seva situació patrimonial. Com que el seu pare no l'informava de tot, li va retirar els poders que li havia donat per gestionar el seu patrimoni. Va ser aleshores quan el matrimoni va voler canviar d'assessors fiscals.

Santacana ha explicat que Arantxa tenia unes despeses fixes mensuals d'entre 50.000 i 60.000 euros en quatre hipoteques; assegurances de la llar, de vida i de cotxes, entre altres; la llotja del Liceu dels seus pares; impostos i pagaments a empleats de la llar; i altres. Això feia que necessités molta liquiditat, cosa que no tenia. Quan va arribar el requeriment d'Hisenda per pagar 5,2 milions d'euros es van veure abocats a demanar ajuda als bancs. Quan aquests els van reclamar el retorn dels diners, van acceptar que haurien de vendre's patrimoni. "En cap moment l'Arantxa va tenir a disposició els 5,2 milions d'euros", ha assegurat.

Per últim, ha dit que ell no pretenia amagar patrimoni, que no se n'ha beneficiat i que sempre va tenir intenció de pagar el deute, igual que la seva exdona.

D'altra banda, ha assegurat que ell no tenia cap relació amb els assessors a l'Uruguai ni empreses d'Arantxa en el país sud-americà, sinó que ho feia l'assessor que tenia la família fins el 2009.

En la quarta sessió del judici també s'ha pogut escoltar la gravació de la declaració al jutjat d'instrucció de l'acusat mort i als altres tres acusats, a banda de Santacana. L'acusat mort feia de jardiner i xofer de la família Sánchez Vicario, no tenia estudis, però va anar tot sol a tres o quatre cops a notaries per fer tràmits legals. També ha declarat com a acusada una pèrit judicial.

Antonio Hermosilla, un assessor fiscal ha explicat que ell sempre interactuava amb Santacana i només va veure un cop a Arantxa. De fet, creu que totes les ordres les donava Santacana, no pas l'extennista, i ha reconegut que va col·laborar en la despatrimonialització de diverses empreses d'Arantxa. Tampoc sap on van anar a parar els diners aconseguits amb la venda dels immobles, i ha admès l'error de no deixar els tractes amb l'extennista en el moment que va detectar irregularitats. Amb aquest reconeixement de fets, les acusacions han rebaixat la petició de penes de tres anys i mig a un any i tres mesos de presó, pena que l'acusat ha acceptat. També haurà de pagar 810 euros de multa.

Un dels treballadors d'Hermosilla, també acusat, ha dit que ell sempre complia ordres del seu cap. Fiscalia i acusació particular han retirat els càrrecs contra ell i ha quedat absolt 'in voce'. El judici continuarà el 19 d'octubre amb els informes finals de les parts, i quedarà vist per sentència.