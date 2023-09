L'home que ha mort aquest matí atropellat per un tren a Calella, al Maresme, travessava la via amb patinet, parlant per telèfon mòbil i per un pas a nivell que tenia les barreres abaixades per impedir el pas als vianants.

Segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat a EFE fonts pròximes al cas, l'accident, que ha obligat a tallar la circulació a la línia R1 de rodalies, ha passat cap a les 8.20 hores quan el tren circulava amb preferència, cosa que estava indicada amb els corresponents senyals lumínics i amb les barreres del pas a nivell baixades. Els Mossos d'Esquadra han assumit la investigació de l'accident i estan demanant declaracions de testimonis per aclarir les circumstàncies de l'atropellament. A conseqüència de l'accident, s'ha tallat a la circulació la línia R1 entre Arenys de Mar i Pineda de Mar durant dues hores. La incidència s'ha produït a les 08.20 hores i els passatgers que viatjaven en el tren, amb direcció Maçanet de la Selva, han hagut de ser evacuats, ha informat Renfe. El servei entre les estacions d'Arenys i Pineda s'ha cobert per carretera, amb autobusos habilitats per Renfe. També aquest matí, un tren Talgo sense passatgers ha descarrilat l'entrada d'un taller de manteniment ferroviari a l'estació de Vilanova i la Geltrú (Garraf), cosa que ha causat retards a la línia de rodalies R2 sud.