Nou matí amb problemes a la xarxa ferroviària catalana. Des de primera hora, el descarrilament d’un tren Talgo a Vilanova i la Geltrú ha marcat la jornada.

Segons fonts de Renfe, el Talgo descarrilat és un comboi que anava sense passatgers i es dirigia a un taller de manteniment. La companyia ha assegurat que l’incident no ha afectat el servei de l’R-2 Sud, contràriament a l’afirmat en un primer moment per Adif, que a través de les xarxes socials ha informat que «alguns trens giren a Sitges».

El gestor d’infraestructures ferroviàries assegura estar treballant per solucionar la incidència el més ràpid possible i confien a poder recuperar el servei durant el matí.

La situació a la xarxa de trens s’ha complicat encara més. La circulació en l’R-1 ha hagut de ser interrompuda a Calella per l’atropellament d’una persona que travessava la via. L'home ha mort. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquest succés, però tot apunta a una mort accidental.La incidència ha obligat a activar la prealerta del pla Ferrocat.