Els Bombers de la Generalitat han actuat aquest dijous a la nit i aquest divendres a la matinada en tres accidents a la C-16. Segons fonts del cos, els tres accidents s'han comprès entre les deu de la nit i les set del matí. El primer va tenir lloc a les 22:44 hores al terme de Bagà. Un vehicle va xocar amb el lateral de la via i el conductor va resultar ferit lleu. Una dotació dels Bombers es va mobilitzar per fer neteja de calçada. Fins al lloc dels fets, també hi va anar una unitat del SEM, que va traslladar el ferit a l'hospital de Berga.

Quatre minuts més tard, els Bombers van rebre un nou avís d'accident, en aquest cas a Olvan. Un motorista va resultar ferit menys greu després de caure de la moto. La víctima va ser traslladada a l'hospital de Berga. Finalment, a les 7:13 hores d'aquest divendres, la via ha registrat un tercer accident. Un vehicle ha topat contra la mitjana de la carretera a Gironella i el conductor ha resultat ferit lleu. Com en els dos anteriors casos, l'home ha estat traslladat a l'hospital de Berga.