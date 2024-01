L'Audiència de Lleida ha acollit aquest dimecres el judici a un home acusat d'agredir i abusar sexualment de tres noies menors d'edat que acollia, juntament amb la seva exparella, en una casa al terme de Coll de Nargó (Alt Urgell). Les joves, ara majors d'edat, han declarat que van patir tocaments per part de l'acusat quan les portava amb cotxe a l'institut o en una caseta que tenia a la muntanya. Una d'elles, a més, ha dit que l'home va introduir-li els dits a la vagina i també li va demanar tenir sexe en més d'una ocasió. Per la seva part, l'acusat ha negat els fets: "Tot això és mentida. Les ha manipulat la meva exparella per arruïnar-me la vida". El fiscal demana 24 anys de presó pels delictes continuats d'agressió i abús sexual.

L'home tenia una relació sentimental amb una dona i acollien les tres noies en una casa a Gavarra (Coll de Nargó). Una de les joves era la filla de la seva parella i les altres dues estaven en règim d'acollida, ja que al seu país d'origen es trobaven en situació de risc. Les menors han declarat que els abusos van tenir lloc entre setembre i desembre de 2020, després que l'home se separés de la dona. Han explicat que l'acusat els va fer tocaments en més d'una ocasió quan les portava amb cotxe de casa al seu centre educatiu i també quan es trobaven en una caseta de guaita que ell tenia al camp.

Les joves han detallat que van sofrir els tocaments en diferents parts del cos com l'entrecuix, els pits o el cul. Una d'elles ha relatat també que un dia l'home es va masturbar davant seu i li va arribar a introduir els dits amb semen a la vagina, per la qual cosa va haver de fer-se proves i prendre mesures preventives a l'hospital de la Seu d'Urgell. En aquest sentit, les noies han sofert des dels fets episodis d'ansietat i depressió, amb la qual cosa han necessitat tractaments mèdics.

Va ser la parella de l'home qui va descobrir els fets després de notar que una de les noies va arribar "trasbalsada" una nit a casa després d'estar amb l'acusat. Va reunir les joves en una habitació i totes elles van començar a relatar què havia succeït amb l'home en els darrers mesos. Així, la dona va presentar la denúncia davant dels Mossos.

El psicòleg del Departament de Justícia, que va atendre les menors, ha indicat que els relats són "coherents, consistents, aporten detalls, es complementen i fan al·lusions al fàstic i la confusió que van sentir". "Expliquen els tocaments des de la seva perspectiva i tot encaixa de manera bastant clara, no sembla que hi hagi fabulació", ha afegit.

Per la seva part, l'home ha negat les acusacions durant la seva declaració. "Tot això és mentida. Mai hi ha hagut cap tocament ni he tingut cap relació dolenta amb elles". Preguntat pel ministeri fiscal per què creia que les noies l'acusaven d'això, l'home ha respost: "Jo crec que les ha manipulat la meva exparella per arruïnar-me i amargar-me la vida".

A les conclusions, el fiscal, Jorge Lucía Morlans, ha demanat una sentència condemnatòria per a l'acusat. "Cadascuna de les menors ha explicat els episodis que van haver de passar i no hi ha dubtes de la seva credibilitat. Hem hagut de fer un recés perquè una d'elles pogués declarar en pau, aquestes emocions són essencials per valorar la seva credibilitat", ha dit. "Els seus relats són coherents i sense contradiccions", ha afegit.

Amb tot, el ministeri fiscal i l'acusació particular sol·liciten per a l'acusat 24 anys de presó per un delicte d'agressió sexual i dos d'abús sexual continuats a menors de 16 anys. També demana que se li prohibeixi acostar-se a les víctimes a menys de 200 metres i comunicar-s'hi durant 10 anys, així com 8 anys de llibertat vigilada i indemnitzacions que, en total, sumen fins a 24.000 euros.

En canvi, la defensa ha demanat l'absolució. En primer lloc, ha aportat un informe contra pericial a l'elaborat pels pèrits del departament de Justícia en què s'assenyalava que la metodologia per obtenir la versió dels fets de les noies era "insuficient". En segon lloc, l'advocat ha defensat que "no hi ha cap prova objectiva" per culpar el seu representant dels fets dels quals se l'acusa.