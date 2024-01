La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un perillós fugitiu que va obligar dues noies menors a mantenir relacions sexuals orals entre elles. Els fets van tenir lloc el mes de juliol passat quan l'arrestat va retenir les joves durant set hores en un apartament de Bucarest, les va agredir físicament i les va amenaçar amb una arma de foc.

L'home era conegut al seu país com 'El Rei de l'etnobotànica' en haver estat el creador d'un local conegut com la primera botiga de somnis a Romania. El fugitiu tenia una ordre europea de detenció i entrega emesa per Romania, per segrest i tràfic de drogues.

L'arrest s'emmarca en la feina que es fa a través de la xarxa European Network of Fugitive Search Teams. Segons han indicat fonts policials, l'any 2009 el fugitiu va distribuir més de quatre quilograms d'una varietat de cànnabis i l'any 2021 va ser condemnat a una pena de cinc anys i quatre mesos de presó.

En el moment en què va ser detingut se li van retenir tots els documents d'identitat, els quals acreditaven que el reclamat havia utilitzat una identitat falsa des del 2021, de la qual va fer ús per romandre a l'Estat i regularitzar la seva situació administrativa.

Les indagacions dels agents van permetre esbrinar el parador del fugitiu i, després de nombroses gestions i un ampli dispositiu de seguiment va poder ser detingut a la ciutat de Barcelona.