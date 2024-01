L’Audiència manté el judici als bagencs denunciats en una marxa independentista

L'Audiència Provincial de Barcelona manté per al dilluns i dimarts vinent el judici contra els quatre bagencs acusats de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions durant una concentració a la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa, en el marc de la Marxa per la Llibertat del 2019. Malgrat que la defensa dels acusats havia demanat la suspensió o l'ajornament del judici a l'empara de la futura llei d'amnistia, la secció tercera de l'Audiència manté el judici a la seva agenda sense que hi hagi previst cap canvi a darrera hora.

Els acusats són quatre joves, d'entre 20 i 30 anys, i veïns de Navàs, Navarcles i Sant Vicenç de Castellet. Els fets pels quals se'ls acusa van tenir lloc l'octubre del 2019, quan es van organitzar diverses manifestacions a diferents punts de Catalunya conegudes com a Marxes per la Llibertat. En un punt del seu recorregut, la marxa que passava per Manresa va passar per davant de la caserna de la Guàrdia Civil on hi havia un cordó policial. Quatre participants de la manifestació van ser identificats i acusats d'haver llençat objectes a la línia policial. Per aquests fets la fiscalia demana 7 anys de presó per tres dels acusats i 10 anys i mig per a un altre per delictes de desordres públics, danys i atemptat contra l'autoritat.

Els advocats dels quatre bagencs acusats van demanar a l'Audiència Provincial de Barcelona que suspengui el judici, fixat per als dies 29 i 30 de gener. S'emparen en la futura llei d'amnistia, que està en tràmit. Segons va explicar Pere Bascompte, portaveu del grup de suport Bages pels Drets Civils, durant la presentació de la seva estratègia per a la defensa, la futura llei obre un nou escenari i considera "absurd" mobilitzar recursos en un judici que, al final, "pot quedar en no res".

Per la seva part, el grup de suport Bages pels Drets Civils defensa que les detencions es van fer de manera "arbitrària". El seu portaveu, Toni Bascompte, va denunciar durant la presentació de la defensa que se'ls ha fet servir de "cap de turc" per intentar dissuadir el moviment independentista. A més, lamentava la dilatació del judici. En aquest sentit, assegurava que els quatre joves ja han estat víctimes "d'una pena anticipada".

La fiscalia denuncia "l'actitud violenta"

L'escrit de la fiscalia remarca que "l'actitud violenta i agressiva de tots els participants i, especialment dels acusats, va ser contínua amb el llançament de pedres, ous, ampolles d'aigua congelada, barres de ferro i efectes pirotècnics, objectes susceptibles de causar danys als agents". També posa en relleu que un dels acusats va dur a terme pintades en una de les furgonetes dels Mossos d'Esquadra i li va punxar les rodes.

De fet, la fiscalia destaca que els acusats van causar diferents danys en l'equipament dels Mossos, en els vehicles policials i en l'edifici de la Guàrdia Civil. D'altra banda, indica que a conseqüència del llançament de diferents objectes per part dels manifestants van resultar ferits 12 agents dels Mossos d'Esquadra. Tanmateix, el mateix escrit explicita que no està acreditada l'actuació concreta de cadascun dels acusats en els resultats lesius.

Concentració davant les portes de l'Audiència de Barcelona

La plataforma Bages pels Drets Civils ha convocat una concentració a les portes de l’Audiència Provincial de Barcelona el proper dilluns 29 de gener a 1/4 de 10 del matí per donar suport als joves bagencs acusats d'atemptar contra l’autoritat durant la Marxa per la Llibertat del 2019. Fiscalia els demana 7 anys de presó per a tres d’ells i 10 anys i mig per a un quart.

Bages pels Drets Civils recorda que sobre aquest cas denuncien l’arbitrarietat de les acusacions, la desproporció descomunal de les penes demanades, així com el retard injustificat en la celebració del judici.