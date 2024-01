La Fiscalia i l'acusació particular han demanat que el judici de l'exfutbolista del Barça Dani Alves per agressió sexual sigui a porta tancada, segons ha avançat 'El Periódico'. La vista tindrà lloc la setmana vinent a l'Audiència de Barcelona. La defensa de l'investigat, que compleix presó preventiva des de fa més d'un any per aquesta causa, no s'oposa a la mesura, i ara serà el tribunal qui haurà de decidir si l'accepta.

El judici està previst en tres sessions, els dies 5, 6 i 7 de febrer. La Fiscalia demana nou anys de presó a Alves per un delicte d'agressió sexual amb penetració la nit del 30 al 31 de desembre del 2022 a la discoteca Sutton de Barcelona.