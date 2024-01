L'Audiència de Barcelona ha començat aquest dilluns el judici contra els quatre bagencs acusats de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions pels aldarulls davant la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa que van tenir lloc durant una gran manifestació en una jornada de vaga per protestar contra la sentència del procés el 16 d'octubre del 2019. En la primera sessió del judici han declarat els mossos que van formar part de l'operatiu policial durant la protesta i han denunciat que els encausats els van tirar objectes com pedres, petards i ampolles de vidre, mentre que un testimoni de la defensa ha assegurat que ni ell ni un dels acusats van fer res contra els agents.

Els acusats són quatre joves, d'entre 20 i 30 anys, i veïns de Navàs, Navarcles i Sant Vicenç de Castellet. Els fets pels quals se'ls acusa van tenir lloc l'octubre del 2019, quan es van organitzar diverses manifestacions a diferents punts de Catalunya conegudes com a Marxes per la Llibertat. En un punt del seu recorregut, la marxa que es va organitzar a Manresa va passar per davant de la caserna de la Guàrdia Civil on hi havia un cordó policial. Quatre participants de la manifestació van ser identificats i acusats d'haver llençat objectes a la línia policial. Per aquests fets la fiscalia demana 7 anys de presó per tres dels acusats i 10 anys i mig per a un altre per delictes de desordres públics, danys i atemptat contra l'autoritat.

Durant les declaracions dels agents dels Mossos d'Esquadra s'han identificat els quatre acusats al lloc dels fets. Un dels agents ha explicat que formaven part d'un grup d'unes dues-centes persones aproximadament que es van concentrar a les portes de la caserna per increpar i llançar objectes contra els agents que formaven el cordó policial. Durant les declaracions els agents han coincidit a assenyalar que van rebre llançaments d'ampolles de vidre, pedres, petards i inclús barres de ferro que els van arribar a tocar. "Era una autèntica barra lliure d'objectes que llançaven contra nosaltres", ha destacat un dels agents, que també ha afegit que en alguns moments van arribar a "témer per la nostra integritat física".

Un dels testimonis de la defensa d'un dels acusats ha assegurat que el seu company, ara assegut al banc dels acusats, "no va llançar cap objecte contra els agents" i va ser detingut "sense justificació" en el moment que els Mossos van dispersar els manifestants. "De sobte, una furgoneta es va acostar fins a on érem nosaltres i se'l va endur sense tenir cap indici que hagués participat en els llançaments", ha declarat.

Durant el judici també s'ha constatat que els agents no van enregistrar imatges de l'operatiu i que, dies després, van fer un recopilatori d'imatges aparegudes a mitjans digitals i xarxes que s'han inclòs en la causa. Un agent que va signar el visionat ha assegurat que "la qualitat de les imatges era dolenta", que hi havia persones que anaven amb la cara tapada i d'altres no, però que no van poder identificar més persones implicades de les que ja formaven part de la causa.

Després d'escoltar la declaració dels agents dels Mossos d'Esquadra i del testimoni de la defensa, el tribunal ha acordat prosseguir aquest dimarts el judici amb la declaració dels acusats.

El jutge descarta suspendre el judici

La sala ha descartat la petició de nul·litat del procés per la tramitació de la llei d'amnistia, tal com han demanat les defenses. La demanda dels advocats de la defensa s'empara en la futura llei d'amnistia, que està en tràmit. No obstant això, el tribunal ha desestimat la proposta, amb l'argument que seria "difícilment justificable" suspendre un judici en base una llei que encara no és vigent i sobre la qual encara es desconeix part del seu contingut.

Manifestants en suport als acusats

Minuts abans de començar el judici desenes de manifestants s'han concentrat a les portes de l'Audiència de Barcelona per donar suport als joves bagencs acusats d'atemptar contra l'autoritat durant una concentració a la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa, en el marc de la Marxa per la Llibertat del 2019. La concentració ha estat convocada per la plataforma Bages pels Drets Civils, que exigeix l'absolució dels acusats perquè considera que el cas s'hauria d'incloure en la futura llei d'amnistia. Durant la protesta, han denunciat la desproporció de les penes demanades i l'arbitrarietat en les detencions dels quatre bagencs acusats.