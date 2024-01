Declaren els bagencs acusats pels aldarulls davant la Guàrdia Civil a Manresa l'any 2019: "Vam exercir el nostre dret a manifestar-nos de forma pacífica"

Els quatre bagencs que s'enfronten a penes de fins a deu anys de presó per haver participat en els aldarulls davant la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa que hi va haver el 16 d'octubre del 2019 han negat la seva participació activa en el llançament d'objectes contra el cordó policial. Durant la segona sessió del judici celebrat a l'Audiència de Barcelona, els acusats han declarat que aquell dia van participar en la marxa independentista que es va organitzar en contra la sentència del procés amb l'objectiu de manifestar-se "de forma pacífica" i que, posteriorment, van ser detinguts "sense cap indici" que els identifiqués com a autors del llançament de pedres, pirotècnia i ampolles de vidre contra els agents.

El primer que ha declarat davant del tribunal ha assegurat que el van detenir acusat de pintar una furgoneta dels Mossos amb un esprai "sense tenir-ne proves". El jove ha explicat que aquell dia va assistir amb un amic a la marxa independentista que va acabar amb una concentració davant la caserna de la Guàrdia Civil i que quan van començar les càrregues dels Mossos per dispersar els manifestants van abandonar la zona. En el camí de tornada, però, diu que els Mossos el van aturar i li van demanar si li agradava pintar furgonetes. "Els vaig ensenyar les mans perquè veiessin que no tenia rastre de pintura i també la motxilla on tampoc duia cap material per fer pintades, però se'm van endur a comissaria, ha explicat.

Un altre dels acusats ha destacat que aquell dia va assistir a la marxa per rebutjar la sentència del procés i que volia exercir el seu dret a manifestar-se de forma "pacífica". "En cap moment vaig llançar cap objecte contra els agents, em trobava en una zona de la manifestació on l'ambient era festiu, sense cap tipus de violència", ha assegurat. També ha dit que aquell dia vestia amb una samarreta reivindicativa groc fluorescent i que no duia passamuntanyes ni res que li cobrís el rostre. En la seva declaració, també ha volgut deixar constància del desgast emocional que suposa l'espera de la celebració del judici per uns fets que van tenir lloc el 2019, quan ell tenia 18 anys.

En la mateixa línia, el tercer acusat que ha declarat davant del tribunal ha destacat que durant la concentració davant la caserna de la Guàrdia Civil se situava entre la vuitena i la dotzena fila i que la seva posició li impedia veure els llançaments d'objectes contra els agents que formaven el cordó policial. Els Mossos el van identificar després de la manifestació, quan estava a punt d'agafar el cotxe per tornar a casa. "Em van posar contra la paret de males maneres per regirar-me la bossa, on només duia el mòbil, el tabac i les claus de casa". En aquell moment, el van deixar anar, però afirma que l'endemà els Mossos el van anar a buscar a casa seva per prendre-li declaració, "sense dir-me per quins fets se m'acusava".

Finalment, el quart acusat ha destacat que, en el moment de la protesta davant la caserna de la Guàrdia Civil, estava a primera línia, des d'on confirma que va veure pedres, ampolles i petards que impactaven contra el cordó policial, però assegura que en, en el seu cas, en cap moment va llançar res "i tampoc vaig instigar ningú a fer-ho". Poca estona després de la protesta, va ser identificat pels Mossos a l'alçada de la plaça de Crist Rei de Manresa.