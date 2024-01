Les defenses dels acusats per aldarulls a la Guàrdia Civil de Manresa consideren que no hi ha proves de pes que els incriminin

El judici contra els quatre bagencs acusats de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions pels aldarulls davant la caserna de la Guàrdia Civil que van tenir lloc el 16 d'octubre del 2019 en una marxa independentista ha quedat vist per sentència. El ministeri fiscal i la Generalitat s'han mantingut en les seves acusacions i han argumentat que els delictes pels quals se'ls acusa han quedat provats amb la declaració dels Mossos. Per la seva part, les defenses han qüestionat la versió dels agents per "estar involucrats en els fets" i han demanat la lliure absolució perquè consideren que no "hi ha proves de pes" que corroborin que els acusats van actuar amb violència.

Els acusats són quatre joves, d'entre 20 i 30 anys, i veïns de Navàs, Navarcles i Sant Vicenç de Castellet. Els fets pels quals se'ls acusa van tenir lloc l'octubre del 2019, en una protesta davant la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa que es va originar en el transcurs de la manifestació coneguda com la Marxa per la Llibertat en contra la sentència del procés. En la concentració davant la Guàrdia Civil hi va haver aldarulls amb llançaments d'objectes contra els agents i càrregues policials per dispersar els manifestants, entre els quals es van identificar quatre bagencs, a qui la fiscalia demana penes de fins a 10 anys de presó.

Durant la segona sessió del judici, tant el ministeri fiscal com la lletrada de la Generalitat han dit que els fets han quedat "plenament acreditats" per les declaracions dels mossos i també pels vídeos sobre els aldarulls que els agents van recuperar de les xarxes socials i que han presentat davant del tribunal. L'advocada de la Generalitat ha assenyalat que els acusats "han estat identificats" i ha dit que la declaració dels agents és "veraç i objectiva" i no se'n pot dubtar. Durant la seva declaració, els mossos van identificar els quatre acusats i van assegurar que durant la protesta davant la caserna de la Guàrdia Civil van rebre llançaments d'ampolles de vidre, pedres, petards i altres objectes perillosos.

En els al·legats finals, les defenses, en canvi, han demanat la lliure absolució, ja que consideren que les acusacions no han quedat acreditades. Els lletrats han reclamat al tribunal que les declaracions dels agents es valorin "com a part implicada en els fets" i han argumentat que aquests no han aportat les proves suficients per certificar que els acusats van actuar de forma violenta. "No hi ha hagut ni un sol agent que els hagi relacionat a tots quatre", ha assenyalat una de les advocades, que també ha posat de manifest que el seu client no tenia antecedents, "fet que converteix en excessives les penes que demanen les acusacions a aquest tribunal".

En la mateixa línia, un altre dels advocats ha posat en relleu el fet que "s'estan sostenint unes acusacions molt greus contra aquestes persones sense aportar el material suficient per relacionar-los amb accions que causessin danys o perjudicis als agents". Per a aquest lletrat, les imatges que s'aporten no són suficients per identificar-los, així com tampoc les descripcions facilitades pels agents. D'altra banda, ha recordat que les detencions no es van produir in situ en el moment dels aldarulls davant la caserna, fet que considera que pot provocar "confusions" en la identificació dels acusats. Per aquest motiu, ha destacat que seria imprudent "confiar cegament amb el testimoni dels agents".

Finalment, les defenses també han demanat al jutge que, tot i demanar la lliure absolució dels seus representats, en cas que la sentència sigui condemnatòria, es tinguin en compte les dilacions pel fet que la celebració del judici hagi trigat cinc anys a produir-se.