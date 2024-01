La trama es complica. Tot i que el principal sospitós de l’homicidi d'Alfonso López Benito, el canonge emèrit de la catedral de València, és a presó des de dissabte passat per ordre judicial, la Policia Nacional no ha pogut donar per conclosa, encara, la seva feina. Entre altres coses, per l’aparició d’un altre home que va passar amb el sacerdot les hores prèvies a la mort d'aquest. Es tracta d'un noi a qui el religiós hauria pagat perquè l'anés a veure des d’una ciutat a gairebé 700 quilòmetres de València per passar uns dies amb ell a casa seva, on van mantenir relacions sexuals.

De moment, els forenses no han establert l’hora exacta de la mort per asfíxia del sacerdot. El grup d'Homicidis sí que creu, però, que el crim es va produir, a l'espera de dades més concretes, entre les 12.30 h del diumenge 21 de gener i les 12.30 h del dilluns 22, dia de Sant Vicent, tot i segurament va ser abans, ja que Alfonso López Benito no va acudir a la missa de canonges de les 9.30 a la catedral i mai hi faltava.

L'únic detingut fins ara, Miguel V. N., tenia a les seves mans el telèfon mòbil de la víctima (des d'on es van estar enviant missatges simulant ser Alfonso López durant tot dimarts, 23 de gener, dia que va ser descobert el crim) i també les seves targetes, amb les que va extreure diners en caixers i va pagar a establiments per un import de 2.327 euros. Se sap que l'acusat va estar, almenys fins diumenge a la nit, dia 21, a casa d'uns familiars.

La complicació arriba perquè Miguel V. N. no és l’única persona que va ser amb el canonge emèrit aquell diumenge, en cas que es demostri la seva presència al pis on el capellà vivia des del 2017 i que és propietat de l’arquebisbat de València.

De moment, se sap que el capellà va estar amb almenys una altra persona més. Es tracta d’un home de 34 anys, que té reconegut un grau de discapacitat intel·lectual del 43%. El primer contacte entre elles va ser quan Alfonso López el va abordar fa uns sis mesos a l’estació d’autobusos. Segons persones properes al religiós, aquesta era la forma de captar els homes que després portava a casa seva i amb qui, afirmen, mantenia trobades sexuals. El perfil habitual eren persones vulnerables i/o en situació de precarietat econòmica.

El va conèixer a l'estació d'autobusos

El mateix afectat ha explicat a la policia que un desconegut, a qui descriu com un home gran, de més de 60 anys, baixet i obès, de nom Alfonso i que no es va identificar com a sacerdot, el va convidar aquell dia a l'estació d'autobusos de València a fer un cafè i li va demanar el telèfon. Al desembre següent, li va enviar un primer WhatsApp, que ell no va contestar perquè no havia gravat el número al telèfon. Al gener, li va arribar un segon WhatsApp felicitant-lo pel seu sant. Al preguntar-li qui era, li va recordar que "l’Alfonso, de València" i li va dir que li agradaria que anés a visitar-lo. L'home va respondre que no tenia diners López es va oferir a pagar-li el bitllet i acollir-lo a casa seva.

L'home va dubtar i fins i tot li va explicar l'anècdota a la seva exdona, que encara viu València. Però el canonge li va enviar ràpidament dos girs postals. El primer, de 20 euros, el dimarts 16 de gener, i el segon, de 30, el dia 17. L'home va arribar, després de 12 hores de viatge, a les 5.20 hores del divendres 19 de gener i va ser recollit a l’estació d’autobusos pel capellà i un acompanyant d’aquest, de nacionalitat romanesa, que l’acompanyava en moments de cert risc o l’ajudava en determinades qüestions, i que diverses persones afirmen haver vist molt assíduament en companyia de López.

Un cafè amb l’ajudant

El testimoni explica que l'home, López i el seu acompanyant van anar a casa del religiós i que, després de prendre cafè, l’ajudant se’n va anar i els va deixar sols. Els dos dies que van passar junts els resumeix de la mateixa manera: el sacerdot "se n’anava a treballar a les 8.30 hores", a fer missa, i ell també se n’anava del pis "a fer voltes per València".

Després es retrobaven al pis per menjar. Divendres, no van tornar a sortir de casa, i aquell dia "no hi va haver proposicions". Arribada la nit, es van ajeure al mateix llit de matrimoni del canonge i es van limitar a dormir, afirma.

Dissabte, després de menjar un arròs negre, el canonge es va ficar al llit i el seu convidat se’n va anar a caminar per la ciutat. En arribar la nit, es va repetir el patró. Però en aquesta ocasió, afirma el testimoni, "quan ell ja estava ficat al llit, va aparèixer López, que no li va oferir diners a canvi de relacions sexuals, però sí que se li va insinuar sexualment", i després d’això es va produir entre ells el que descriu com "una petita trobada sexual", sense entrar en més detalls. Assegura que després van dormir i que, ja diumenge al matí, tots dos van tornar a sortir del pis i ell, ja amb la seva maleta, va marxar per no tornar.