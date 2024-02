La Policia Local de Solsona estrenarà el pròxim 23 de febrer la nova comissaria situada al carrer Llobera, número 31. El trasllat suposa el pas final d'un projecte que es va iniciar l'any 2019 amb la compra de l'immoble on abans hi havia les oficines de la Caixa i que ha de servir per dotar la Policia Local d'unes instal·lacions amb més espai destinat als serveis administratius i i a zones d’emmagatzematge de material i amb més connectivitat al nucli antic.

La Policia Local la integren actualment catorze efectius i està situada des del 1998 en unes dependències al carrer de la Regata que han quedat petites i obsoletes. A partir d’aquest mes –el trasllat es durà a terme passat Carnaval– passarà a disposar d’una planta baixa de 150 metres quadrats de superfície útil amb un espai d’atenció al públic, despatxos administratius i de reunions i vestidors. A més, unes escales interiors comunicaran amb una planta semisoterrània d’uns 135 metres quadrats amb sortida al Vall Calent destinada a arxiu, magatzem i aparcament.

Les noves instal·lacions, endarrerides després que el concurs quedés desert en dues ocasions a causa de l’increment de preus, han estat projectades per l’arquitecta Montse Farràs i les ha executat Gestió d’Obres i Serveis Sostenibles (GEOSS) per 259.903 euros. L’Ajuntament les ha finançat amb una subvenció de la Diputació de Lleida, que n’ha cobert el 63% del cost, i recursos propis.

Vehicles amb una retolació més visible

Coincidint amb l'estrena del nou local, la Policia Local de Solsona també ha posat en marxa un vehicle per patrullar que incorpora una nova retolació més visible. La nova imatge corporativa, que s’està estenent entre les policies locals de Catalunya, combina el blau amb el groc i segueix la normativa europea per a vehicles d’emergència per permetre’n una identificació ràpida.

El nou cotxe és un híbrid de la marca Ford Kuga i ha estat adquirit amb un acord de rènting a través de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). Lògicament, està preparat amb la dotació tecnològica adaptada a les necessitats del servei. “Aquesta modernització ha de permetre millorar el patrullatge”, afirma el cap de la Policia Local, Josep Garcia, que en subratlla especialment la visibilitat, “tant per a requeriments de la ciutadania a la via pública com per la seguretat en intervencions d’emergències al carrer o la carretera”.

La flota de vehicles del cos municipal solsoní està formada per dos cotxes i una motocicleta. Tots han estrenat ja el garatge situat en els baixos de les noves dependències policials del número 31 del carrer de Llobera, amb sortida de vehicles pel Vall Calent. La nova comissaria s’inaugurarà el proper divendres 23 de febrer.