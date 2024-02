Els GRAE i una dotació terrestre dels bombers han rescatat aquest divendres un home que s'havia enfonsat al fang de la riba del pantà de Sau (Vilanova de Sau) mentre hi passejava. A través d'una piulada a X, el cos d'emergències ha explicat que han pogut treure l'home sa i estalvi. De la seva banda, l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona, que gestiona la Diputació de Barcelona, ha alertat que és perillós acostar-se a la vora del pantà de Sau perquè els terrenys són inestables i la presència dels fangs pot generar un risc d'atrapament o ofegament. De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua hi ha instal·lat uns panells prohibint-ne l'accés per raons de seguretat.