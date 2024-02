Els Bombers han apagat un foc en un contenidor al carrer Joan Brossa de Manresa aquesta nit. Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'incident a les 21.47 h, que s'ha declarat al tram més pròxim al carrer Viladordis. Els Bombers hi han treballat amb una dotació i no hi ha hagut cap altra afectació.