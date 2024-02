Catorze metres d'eslora, quatre motors, més de 1.000 cavalls i un radar de vigilància. Així és la narcollanxa que divendres passat va atropellar una zòdiac de la Guàrdia Civil a Barbate, Cadis, matant dos agents i deixant-ne ferits dos més. Va ser interceptada dissabte i traslladada al port d'Algesires, on està sent analitzada i serà destruïda quan ho autoritzi el jutge. Les sis persones que hi viatjaven aquell dia han passat la seva primera nit a la presó acusades de dos assassinats consumats i quatre en temptativa.

Es van dirigir directes, sense error de càlcul, sens dubte, com un avió contra la zòdiac de la Guàrdia Civil segons mostren les imatges que formen part de la investigació i dels testimonis dels supervivents. Per això, el jutge ha qualificat els fets d'assassinat. La narcollanxa té danys a la quilla. Va passar per sobre de la goma dels GEAS, que va quedar totalment desinflada després de l'atac.

L'agressivitat dels narcos augmenta. Per això hi ha veus crítiques amb la decisió que va prendre divendres, quan les embarcacions grans no podien sortir pel temporal i algunes per estar avariades, el comandament de la Guàrdia Civil, qui va decidir fer actuar els seus homes amb la zòdiac.

Sindicats de duanes i associacions han denunciat que s'ordeni a agents a actuar en zòdiacs o pneumàtiques que no els protegeixen. També lamenten que les embarcacions grans han quedat antiquades respecte a la modernitat de les narcollanxes. I, sobretot, creuen que hi ha impunitat. La Fiscalia Antidroga ha denunciat que, després de la retirada del grup especial antinarcotraficants, les detencions han baixat a la meitat.