A 3/4 de 12 del migdia d'avui diumenge, els Bombers han rebut un avís per anar a rescatar una persona amb una lesió al peu. Com que es trobava en una zona de Monistrol de Montserrat inaccessible, hi han enviat l'helicòpter. També hi han anat dues dotacions terrestres. L'helicòpter ha carregat l'excursionista i l'ha transferit a l'ambulància. No ha estat possible concretar a quin hospital l'han portat. Segons sembla, la dona participava en una caminada popular.

Al cap de poc més de dues hores, a la 1 del migdia i 56 minuts, els Bombers han rebut un nou avís d'un excursionista que s'havia fet un esquinç en una zona de difícil accés al Bruc. En aquest cas també l'ha rescatat l'helicòpter i hi ha anat una dotació terrestre de Collbató.