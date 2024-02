Interrompuda la circulació de trens a l'R3 entre Parets i Les Franqueses del Vallès pel robatori de cable a la catenària, segons han informat Renfe i Adif. Tècnics d'Adif estan treballant per reparar els danys. Per minimitzar l'afectació, Renfe ha reprogramat el servei de la línia de tal manera que entre Puigcerdà i Les Franqueses es fa en tren, entre Les Franqueses i Parets amb autobusos per carretera i entre Parets i l'Hospitalet torna a funcionar el tren. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat. D'altra banda, a l'R2 Nord una avaria ha mantingut sense servei el tram entre El Prat i l'Aeroport a l'R2 Nord a primera hora del matí, però la circulació ja s’ha restablert.