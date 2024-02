Un home i una dona de 41 i 33 anys van ser detinguts el 15 i el 16 de febrer a Torelló (Osona) per estafar prop de mil euros a un home de 80 anys fent-se passar per falsos mecànics. Els fets van passar el 15 de febrer al matí quan la víctima conduïa el seu vehicle per la localitat osonenca i una persona li va fer indicacions perquè s'aturés, tot assegurant-li que el cotxe tenia una avaria. Després d'aturar el vehicle un altre home, el fals mecànic, va baixar d'un altre automòbil i es va oferir a reparar un desperfecte a les rodes. La víctima va accedir i l'individu va trucar una còmplice que es va presentar a l'indret amb eines i peces de recanvi. Després de la suposada reparació li van estendre una factura per valor de 1.300 euros.

El relat policial indica que la víctima no duia efectiu i va anar a un caixer a treure els diners acompanyat del fals mecànic. Només en va poder treure 950, i van decidir tornar a quedar l'endemà al matí per liquidar la resta de la factura. Un cop a casa, l'home es va adonar que l'havien estafat, moment en què va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra. L'endemà al matí, dos agents de paisà van acompanyar la víctima a la plaça Segimon Serrallonga de Torelló, i quan se'ls va apropar el fals mecànic el van identificar i detenir. El dia següent també van detenir la dona implicada en l'estafa. La investigació continua oberta per localitzar el tercer implicat, el conductor que en un primer moment va donar fer creure a la víctima que tenia un problema al cotxe. Els detinguts van passar el 17 de febrer a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Vic.