800 persones segons l'Ajuntament s'han concentrat aquest dimarts davant del consolat britànic a Barcelona per reclamar la llibertat del periodista australià Julian Assange, que s'enfronta avui i demà a una vista a Anglaterra que el podria extradir als EUA, on s'arrisca a una llarga condemna per espionatge. Els concentrats han reivindicat també el dret de la ciutadania a una informació veraç i el dret dels periodistes a investigar i publicar sense patir per ser empresonats o morts per la seva tasca. El govern dels Estats Units acusa el fundador de WikiLeaks de posar vides "en risc" per haver publicat centenars de milers de documents filtrats sobre les guerres de l'Afganistan i l'Iraq i de cables diplomàtics entre el 2010 i el 2011.

L'acte de Barcelona formava part d'una convocatòria simultània a una cinquantena de ciutats d'arreu del món, entre les quals Berlin, Buenos Aires, Londres, París, Mèxic o Washington, així com també algunes de catalanes com Lleida, Tarragona, Reus o els Pallaresos. Dimecres i dijous un tribunal de Londres analitza l'última petició d'Assange per evitar l'extradició als Estats Units, on se'l pot condemnar a 175 anys de presó per les filtracions difoses a través de Wikileaks. Els advocats d'Assange intentaran aconseguir una autorització per recórrer contra la decisió d'extradició. Si se li concedeix, tindrà una altra oportunitat per defensar-se. En cas contrari, haurà esgotat totes les vies internes i només podrà recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans. Un pas que ja tenen previst fer, tal com ha avançat la seva dona Stella Assange. El Regne Unit va aprovar el juny del 2022 l'extradició, una decisió adoptada per l'aleshores ministra britànica de l'Interior, Priti Patel, després que el Tribunal Suprem desestimés un recurs del periodista australià. El fundador de Wikileaks està en presó preventiva a Belmarsh des de fa cinc anys i ja va complir una pena de presó d'un any al Regne Unit per haver trencat les condicions de la fiança, després d'haver estat set anys refugiat a l'ambaixada equatoriana al país. Suècia també reclamava l'extradició d'Assange per uns càrrecs d'abús sexual, però va decidir tancar el cas.